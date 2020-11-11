Вузы готовы принимать на обучение граждан Беларуси, - Минобразования

Граждане Республики Беларусь для въезда в Украину с целью обучения не нуждаются в приглашении от учреждения высшего образования или визе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылко на пресс-службу Минобразования.

"Принимая во внимание многочисленные обращения граждан Республики Беларусь, сообщаем, что желающие получить высшее образование в Украине, имеют возможность поступить в учебные заведения на обучение по степени бакалавра, магистра, доктора философии по специальностям соответствующих отраслей знаний", - говорится в сообщении.

В 2020 году прием иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в учреждения высшего образования, которые имеют действующие лицензии на осуществление образовательной деятельности в сфере высшего образования с возможностью подготовки иностранцев по соответствующим специальностям или имеют аккредитованные образовательные программы.

Для зачисления в учреждения высшего образования в 2020-2021 учебном году необходимо подать документы не позднее 15 декабря.

Документы об образовании, выданные в Беларуси, на основании которых будет происходить вступление, могут быть поданы без проставления на них апостиля для дальнейшего их признания в Украине.

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