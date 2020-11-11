У Офиса Президента новая тактика: подбор более жестких кандидатов в главы ОГА, - советник главы ОП Подоляк
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Офис президента теперь будет подбирать на глав областных государственных администраций более жестких, личностно и профессионально состоятельных кандидатов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.
"Президентская вертикаль на местах, а главы ОГА - это именно президентская вертикаль, должна быть эффективной и пользоваться авторитетом внутри региональных элит. Понимать, кто есть кто. И иметь возможность активно влиять на региональную повестку. Отсюда и новая тактика Офиса президента. Подбор более жестких кандидатов в главы областных администраций", - отметил Подоляк.