Украинский воин ранен в результате вражеского обстрела возле Каменки, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, 11 ноября, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение условий перемирия со стороны наемников РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня, открыв огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберного пулемета вблизи Каменки.

"Вследствие обстрела один украинский военнослужащий получил огнестрельное ранение. Воина сразу доставили в лечебное учреждение, где он получает надлежащую медицинскую помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников оперативно было сообщено представителям ОБСЕ через Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

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ИТОГИ ЗА ПРОШЕДШИЕ СУТКИ

За прошедшие сутки, 10 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Водяного, в разное время суток противник открывал огонь из стрелкового оружия и миномета калибра 82 миллиметра. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава ОС выявлено 88 административных правонарушений. Подразделениями полиции сводных отрядов проверено 5 079 транспортных средств и 4 743 человека. Также были задержаны 3 человека, которых подозревают в причастности к вооруженным формированям Российской Федерации и ее наемников.

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С 10 ноября в соответствии с договоренностями, достигнутыми в нормандской формате и непосредственно во время сентябрьского заседания Трехсторонней контактной группы, на всех КПВВ в районе проведения операции Объединенных сил начался пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения. Так, через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыло 162 человека, в обратном направлении - 150 человек. Восстановление движения через линию разграничения на остальной направлений блокируется представителями российско-оккупационных войск.