Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи 11 ноября. Власть заявляет, что не допустит переворота

Оппозиционные фракции парламента Армении потребовали от премьер-министра республики Никола Пашиняна подать в отставку до конца дня. Правительство заявило, что примет все предусмотренные законом меры, чтобы не дать "преступным элементам" прийти к власти на волне общественного недовольства

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Предлагаем следующий вариант: сегодня до 24:00 даем Пашиняну время для отставки и до 24:00 время для проведения заседания парламента", - сказал на митинге оппозиции у здания парламента страны представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

Он добавил, что, если это требование не будет выполнено, то оппозиция 12 ноября решит вопрос "устранения Пашиняна и его политической команды от власти".

Он отметил, что "партии "Процветающая Армения" и "Светлая Армения" собрали необходимое количество подписей для проведения внеочередного заседания парламента. В повестке заседания - отставка Пашиняна".

Он выразил надежду, что депутаты правящей фракции "Мой шаг" (88 депутатов) придут в парламент, без присутствия которых заседание не может состояться.

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В свою очередь правительство Армении примет все предусмотренные законом меры, чтобы не дать "преступным элементам" прийти к власти на волне общественного недовольства соглашением о прекращении конфликта в Карабахе.

Об этом заявил руководитель аппарата премьер-министра Армении Эдуард Агаджанян.

"Мы не позволим преступным элементам захватить власть, и применим для этого все предусмотренные законом меры. Не сомневайтесь", - написал Агаджанян.

По его словам, "власть не позволит некоторым подозрительным элементам воспользоваться моментом и выдвинуть реваншистские повестки, исходящие из узких личных интересов".

В среду в Ереване проходит многотысячный митинг оппозиционных партий с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По словам Агаджаняна, понятно, что у общественности сформировались вопросы в связи с ситуацией по Карабаху, ответы на которые еще не даны.

"Заверяем, что объем информации, опубликованной премьер-министром и другими официальными лицами, является на данный момент максимумом, который можно было обнародовать. Но также вы должны быть уверены, что ни одна деталь всего этого процесса не будет скрыта от общественности. Это исключено", - подчеркнул руководитель аппарата премьера.

Беспорядки и протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как Пашинян совместно с лидерами РФ и Азербайджана принял трехстороннее заявление о прекращении огня и переброске миротворцев в Нагорный Карабах, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану. В Армении это было воспринято в качестве необоснованного решения о капитуляции.

В среду в Ереване проходит многотысячный митинг с требованием отставки Пашиняна.