Киевлян с неинфекционными заболеваниями отныне будут госпитализировать в клиники НАН и Минздрава, - КГГА

Соответствующий приказ Департамента здравоохранения уже подписан и направлен к выполнению в Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, а также руководителям центров первичной медико-санитарной помощи и консультативно-диагностических центров столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По словам директора Департамента Валентины Гинзбург, речь идет о больных с патологиями сердечно-сосудистой системы, острым нарушением мозгового кровообращения, с острыми неврологическими состояниями, нейроинфекцийного профиля, а также терапевтических больных и пациентов с острой хирургической патологией.

Среди медицинских учреждений, которые будут принимать киевлян: Институт кардиологии им. Стражеско, Институт нейрохирургии им. Ромаданова, Республиканская клиническая больница Минздрава Украины, Национальный институт хирургии и трансплантологии им. Шалимова и другие.

Отмечается, что такое решение принято на фоне значительного осложнения эпидемической ситуации и, безусловно, увеличит возможности коммунальных медицинских учреждений по оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусом.

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