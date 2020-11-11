Тихановская выдвинула три условия для начала переговоров с властями Беларуси
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала три условия, после выполнения которых Координационный совет готова начать вести диалог с властью.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в телеграмме.
"Как и все мирные белорусы, мы стремимся к настоящему диалогу. Именно для его старта я инициировала создание переговорного органа - Координационного совета. Произойти это может при выполнении неизменных требований: остановки насилия, освобождения политзаключенных и заявления об уходе Лукашенко", - написала Тихановская.
Она также добавила, что темой настоящего диалога с властью будут не манипулятивные реформы Конституции, а новые свободные выборы.
"Мы не будем участвовать в инициативах политических самозванцев и рекомендуем другим демократическим силам не делать этого", - отметила Тихановская.