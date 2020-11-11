Предотвращено нецелевое использование 45 млн грн, выделенных на ликвидацию последствий паводка на Ивано-Франковщине, - СБУ

Служба безопасности Украины предупредила нецелевое использование средств, выделенных из резервного фонда госбюджета для проведения неотложных мероприятий по ликвидации последствий разрушительного наводнения 2020 году на Ивано-Франковщине.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Во время выполнения мероприятий по защите объектов критической инфраструктуры оперативники спецслужбы установили, что некоторые должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления Галицкого и Косовского районов вносили недостоверные данные в перечень объектов, нуждающихся в ремонте и восстановлении. В списках, в частности, указывались здания и сооружения, которые не пострадали в результате чрезвычайного происшествия. В ходе проверки были подтверждены внесения в сметные расчеты товаров, работ и услуг, которые не относятся к первоочередным и не имеют отношения к ликвидации последствий наводнения.

Для недопущения государственных убытков, СБ Украины проинформировала руководство Галицкой и Косовской райгосадминистраций о выявленных нарушениях. Благодаря информированию СБУ Галицкая РГА пересмотрела сметы и уменьшила их на более чем 6,8 млн гривен, Косовская РГА - на 39 млн гривен.

Продолжается проверка использования должностными лицами средств, выделенных на ликвидацию последствий наводнения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подрядчика, восстанавливавшего Молочный лиман, подозревают в присвоении 3,1 млн грн, - прокуратура Запорожья