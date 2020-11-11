НАТО необходимо пересмотреть свою стратегию и подход в отношении России, - Вершбоу

НАТО необходимо пересмотреть свою стратегию и подход в отношении России, которые не пересматривались с 2015 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на Львовском форуме по безопасности 2020 сказал Александр Вершбоу, почетный сотрудник Центра Стратегии и безопасности Скавкофта Атлантического совета.

"Нам необходимо сделать все возможное для того, чтобы остановить подрывную деятельность России. Нужно эффективнее противостоять киберугрозам и дезинформации. Нужно сильнее давить на Путина, чтобы он поменял свою траекторию и тактику. Конечно. Это должно сопровождаться дипломатией – должен быть и пряник, и кнут. Но есть потребность в большем сопротивлении, чтобы уменьшить напряжение в регионе. Я надеюсь, что со временем Россия начнет придерживаться международных норм", - отметил он.

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Эксперт выразил мнение, что на сегодняшний день НАТО воспринимает черноморский регион как соседний, что необходимо также менять.

"Нам нужно подумать, как справляться с российской угрозой в Черном море, но также на юге. В частности, Россия сейчас разворачивает свои силы в Сирии. Поэтому нужно расширять наше присутствие на юге, и думаю, что это сбалансирует ситуацию на Черном море. Противостоять России нужно совместно с Украиной и Грузией. Для этого необходимо преодолеть противоречия в середине НАТО. То есть, не обходимо менять общую стратегию и вырабатывать стратегию в южном регионе в широком смысле. Думаю, что новая администрация (Белого дома – ред.) этим займется, она мыслит нестандартно. В то же время необходимо помнить, что Грузия и Украина не являются членами НАТО, и мы не знаем, когда они присоединятся к нам. Но нам нужно их поддерживать, чтобы защитить их территориальную целостность", - добавил Вершбоу.