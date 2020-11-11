Указ о защите прав пропавших на войне подписан Зеленским
Об этом сообщает пресс-служба главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Цель документа - обеспечить гарантии защиты прав и интересов пропавших при особых обстоятельствах и повысить эффективность из розыска.
Согласно указу, правительство должно разработать план по обеспечению защиты прав и интересов таких лиц и членов их семей.
План должен обеспечить эффективную деятельность Комиссии по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, и функционирование Единого реестра таких лиц.
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Кабмин должен обеспечивать ежегодное проведение мероприятий в связи с Международным днем жертв насильственных исчезновений 30 августа. Так, согласно документу, областные государственные администрации и КГГА должны разработать во взаимодействии с органами местного самоуправления меры по защите прав и интересов лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, жертв насильственных исчезновений и членов их семей.
"Указ вступает в силу со дня его опубликования", - говорится в сообщении.
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