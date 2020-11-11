"Мы недооценили сеточки некоторых кандидатов", - Притула о выборах в Киеве
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Громадського.
"Я не считаю результат на мэрских выборах неудачей, так как ставилась несколько задач на эту кампанию. С некоторыми из них не сложилось, с большинством сложилось. Да, к сожалению, я не вышел во второй тур. Мы недооценили сеточки некоторых кандидатов и активность их электората на фоне того ядра людей, на которые рассчитывал я ", - отметил Притула.
Ссылаясь на аналитику, он рассказал, что в возрастной категории 18-29 лет он имел 15% голосов избирателей Киева, а 29-44 - 11,5%. Такие результаты он называет "довольно приличным". В то же время Притула согласился, что ему не удалось до конца мобилизовать избирателей в возрасте 18-29 лет.
"К сожалению, мы не смогли партией мобилизовать весь наш электоральный ресурс и сделать так, чтобы эти люди пришли на участки. Где помешал COVID, где-то - равнодушие. Также далеко не все граждане осознают важность местных выборов после того, как начались процессы децентрализации", - отметил Притула.
Последнее он объяснил тем, что люди мало ориентируются в том, кто за что отвечает в стране: местная и центральная власть, народный депутат и Кабмин.
Притула добавил, что эти результаты выборов мэра - это то, на что он пока заслуживает, а еще это "неплохой старт, если смотреть на перспективу".
"У меня есть огромное желание заниматься политикой дальше, и, имея сейчас вот такой фундамент, я понимаю, что могу от него отталкиваться. Главное - дальнейшая внутренняя мотивация и содержания в тонусе наших команд по всей Украине и в Киеве в частности ", - подытожил он.