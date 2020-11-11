"Мы недооценили сеточки некоторых кандидатов", - Притула о выборах в Киеве

Кандидат на должность городского головы Киева Сергей Притула не считает свой проигрыш на выборах неудачей, потому что выполнил некоторые поставленные перед собой задачи на эту кампанию. Из политики он уходить не собирается.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Громадського.

"Я не считаю результат на мэрских выборах неудачей, так как ставилась несколько задач на эту кампанию. С некоторыми из них не сложилось, с большинством сложилось. Да, к сожалению, я не вышел во второй тур. Мы недооценили сеточки некоторых кандидатов и активность их электората на фоне того ядра людей, на которые рассчитывал я ", - отметил Притула.

Ссылаясь на аналитику, он рассказал, что в возрастной категории 18-29 лет он имел 15% голосов избирателей Киева, а 29-44 - 11,5%. Такие результаты он называет "довольно приличным". В то же время Притула согласился, что ему не удалось до конца мобилизовать избирателей в возрасте 18-29 лет.

"К сожалению, мы не смогли партией мобилизовать весь наш электоральный ресурс и сделать так, чтобы эти люди пришли на участки. Где помешал COVID, где-то - равнодушие. Также далеко не все граждане осознают важность местных выборов после того, как начались процессы децентрализации", - отметил Притула.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предлагали $2,5 млн кэшем на кампанию "без обязов", - Притула

Последнее он объяснил тем, что люди мало ориентируются в том, кто за что отвечает в стране: местная и центральная власть, народный депутат и Кабмин.

Притула добавил, что эти результаты выборов мэра - это то, на что он пока заслуживает, а еще это "неплохой старт, если смотреть на перспективу".

"У меня есть огромное желание заниматься политикой дальше, и, имея сейчас вот такой фундамент, я понимаю, что могу от него отталкиваться. Главное - дальнейшая внутренняя мотивация и содержания в тонусе наших команд по всей Украине и в Киеве в частности ", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Притула по итогам экзитполов: Можно констатировать, что "Голос" становится фракцией в Киевсовете