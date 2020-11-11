Проект "Без Цензуры" в прямом эфире: полный бюджец от Зеленского & Шмыгаля, рейтинги и карантинобесие. ВИДЕО

Локдаун выходного дня, новые рекорды заболеваемости, полный ... бюджец с деньгами и свежие партийные рейтинги - обо всем этом поговорим сегодня вечером на стриме "Без цензуры"!

Итак, присоединяйтесь к Марине Данилюк-Ярмолаевой и Богдану Буткевичу в 20:45, поговорим о следующем:

- Плюсы и минусы карантина выходного дня. От чего это защитит, если большинство заражений происходят дома?

- "Улыбаемся и машем", или Новини "шмыгаленомики" - что на самом деле означает дефицит бюджета в 7,5%?

- Свежие партийные рейтинги от КМИС: что они значат для власти и оппозиции и могло ли быть иначе?

Конечно, это далеко не все, поэтому не забудьте поставить напоминание, чтобы не пропустить наш стрим и лучшую аналитику от лучшей медиа-пары украинского ютуба :)