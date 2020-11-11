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Проект "Без Цензуры" в прямом эфире: полный бюджец от Зеленского & Шмыгаля, рейтинги и карантинобесие. ВИДЕО

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Локдаун выходного дня, новые рекорды заболеваемости, полный ... бюджец с деньгами и свежие партийные рейтинги - обо всем этом поговорим сегодня вечером на стриме "Без цензуры"!

Итак, присоединяйтесь к Марине Данилюк-Ярмолаевой и Богдану Буткевичу в 20:45, поговорим о следующем:

- Плюсы и минусы карантина выходного дня. От чего это защитит, если большинство заражений происходят дома?

- "Улыбаемся и машем", или Новини "шмыгаленомики" - что на самом деле означает дефицит бюджета в 7,5%?

- Свежие партийные рейтинги от КМИС: что они значат для власти и оппозиции и могло ли быть иначе?

Конечно, это далеко не все, поэтому не забудьте поставить напоминание, чтобы не пропустить наш стрим и лучшую аналитику от лучшей медиа-пары украинского ютуба :)

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Топ комментарии

  • Анатолий Панасюк
    А взагалі щось негаразд в "датскому королівстві". Верхівка влади раптово захворіла, парламент "потух", ЦВК ще "рахує", КС "бикує", прем*єр все "розробляє стратегію", не маючи навіть програми Кабміну, один з міністрів просить Евросоюз виплат за "євробляхи", інший в істериці від провалу боротьби з пандемією. Не несеться цей "поїзд" під откіс?
  • Анатолий Панасюк
    Можливо і так діють уряди інших країн. але це не має ніякого відношення до нашої некомпетентної влади з її ненатуральним проходженням інфекції ( маю на увазі хаотичні, зарані не прогнозовані методи і способи боротьби з пандемією).
  • Igr 44
    это плагиат. я определял конвульсии безумного степашки как вирусобесие..
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