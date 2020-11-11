Кравчук предлагает обмен "всех на всех" на Донбассе к Новому году

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук на заседании в формате видеоконференции в среду призвал освободить до Рождества и Нового года всех удерживаемых лиц на Донбассе

Об этом говорится в обнародованном вечером в среду сообщении украинской делегации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Глава украинской делегации призвал вернуть домой к Рождеству и Новому году всех взаимно удерживаемых лиц, что стало бы примером высокой морали и ответственности участников, признаком их стремления договориться и по остальным позициям", - сказано в сообщении.

Глава Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератор Рабочей подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы посол Яшар Халит Чевик поддержал намерения сторон соблюдать режим прекращения огня.

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Чевик отметил, что режим прекращения огня в целом сохраняется уже сто восемь суток, добавив, что наблюдается уменьшение количества обстрелов и использования тяжелого вооружения (минометов).

В свою очередь украинская делегация продолжает настаивать на начале гуманитарного разминирования, предложение о чем внес президент Украины Владимир Зеленский еще во время Парижского саммита 9 декабря 2019 года.

Речь идет о заминированных 19 участках: например, кладбища, электросети, объекты водоснабжения, находящихся на линии разграничения.

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Крайне важно, отметил Кравчук, начать разминирование до резкого ухудшению погодных условий, которое сделает это физически невозможным.