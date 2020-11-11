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Львовский горсовет подаст в суд на Кабмин из-за решения о карантине выходного дня, - Садовый

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Львовский горсовет подаст в суд на Кабмин из-за решения о карантине выходного дня, - Садовый
За выходные заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода. Карантин выходного дня лишит тысячи семей источника доходов.

Об этом сообщил в Фейсбуке городской голова Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

"Львовский городской совет готовит иск в суд на решение Кабмина о карантине "выходного дня". Ждем полный текст постановления правительства, потому что его еще нет", - написал он.

Садовый назвал карантин выходного дня "абсурдом".

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"За субботу-воскресенье заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода. И это не история о развлечениях - это живые деньги, которые кормят тысячи семей.

Кто будет компенсировать эти потери?" - добавил Садовый.

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Львовский горсовет подаст в суд на Кабмин из-за решения о карантине выходного дня, - Садовый 01

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Топ комментарии

  • Павел Орехов
    И это заявляет мэр одного из очагов короновируса.. Львовский горсовет подаст в суд на Кабмин из-за решения о карантине выходного дня, - Садовый - Цензор.НЕТ 7638
  • время
    Невже є в Україні дурні, котрі думають, що влада покоїться за їх здоров'я? Дивлячись, як крадуть кошти на охорону здоров'я, хочеться начхати на кабмін. Львовский горсовет подаст в суд на Кабмин из-за решения о карантине выходного дня, - Садовый - Цензор.НЕТ 5266
  • Super Gut
    Тупорылое квартальное чучело 9 месяцев нифига не делало, лишь снимало видосики, а теперь дурантином решило уничтожить полностью малый бизнес. Позно пить боржоми! Надо было 9 месяцев стороить больницы и лаборатории, а не асфальтировать дороги на кладбища!
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