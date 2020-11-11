Львовский горсовет подаст в суд на Кабмин из-за решения о карантине выходного дня, - Садовый

За выходные заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода. Карантин выходного дня лишит тысячи семей источника доходов.

Об этом сообщил в Фейсбуке городской голова Львова Андрей Садовый, информирует Цензор.НЕТ.

"Львовский городской совет готовит иск в суд на решение Кабмина о карантине "выходного дня". Ждем полный текст постановления правительства, потому что его еще нет", - написал он.

Садовый назвал карантин выходного дня "абсурдом".

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"За субботу-воскресенье заведения сферы обслуживания получают около 40% своего недельного дохода. И это не история о развлечениях - это живые деньги, которые кормят тысячи семей.

Кто будет компенсировать эти потери?" - добавил Садовый.

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