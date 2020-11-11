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На переговорах по Донбассу будет проведено внеочередное заседание по согласованию Плана действий по дальнейшему урегулированию

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На переговорах по Донбассу будет проведено внеочередное заседание по согласованию Плана действий по дальнейшему урегулированию
Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы поддержала инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание политической подгруппы для согласования Плана действий по дальнейшему урегулированию ситуации на Донбассе в рамках ТКГ, который поддержат все стороны.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится  на официальной странице делегации в Фейсбук по итогам видеоконференции ТКГ в среду.

"Основой обсуждения стал "План совместных шагов участников ТКГ по выполнению Минских договоренностей", предложенный главой украинской делегации Л. Кравчуком. Украинская сторона поддержала инициативу представителей ОБСЕ провести внеочередное заседание Политической подгруппы и заверила в своей готовности работать в режиме 24/7 для скорейшего согласования единого документа, сформулированного всеми участниками", - сообщается в тексте.

Основной аргумент украинской стороны заключается в том, что до конца текущего года осталось только два заседания ТКГ.

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