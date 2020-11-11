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Украина получит вакцину от COVID-19 в лучшем случае в конце первого квартала 2021 года, - Степанов

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Украина получит вакцину от COVID-19 в лучшем случае в конце первого квартала 2021 года, - Степанов
Украина может получить вакцину от коронавируса COVID-19 в конце первого квартала 2021 года.

Об этом в сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что ни одна вакцина из тех, которые разрабатывают мировые фармацевтические компании, еще не прошла третьего этапа клинических испытаний.

"У нас нет еще ни одной зарегистрированной вакцины... Для нас очень важна регистрация, чтобы мы могли уже заказывать эту вакцину. Вопрос стоит на мегаконтроле руководства государства, чтобы мы получали максимально из разных источников эту вакцину", - сказал чиновник.

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Степанов напомнил, что Украина присоединилась к глобальной инициативе COWAX, "по которой мы должны получить до 8 млн доз вакцины равными траншами сразу, как она будет зарегистрирована".

"Регистрация, по моему ощущению, должна произойти до нового года. Затем начинается процесс производства и поставки вакцин. Я думаю, реально мы получим вакцину в лучшем случае в конце первого квартала", - заявил министр.

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Топ комментарии

  • PREDATOR PREDATOR
    А якщо в неї будуть серйозні побічні ефекти? Спочатку її потрібно випробувати на депутатах,чиновниках,міністрах і тд.А тоді вже,решті населення колоти.І я не жартую.
  • Лариса fb3d953c
    Пусть сам эту вакцину колет себе, ****. В паРаше уже создали вакцину и начали ее испытания на людях, наши рогатые даже говорили, что закупят у Кацапии вакцину, а потом оказалось, что это ветеринарная вакцина от ящура. А сейчас эта тварь закупит вакцину непонятно какую и непонятно с чем и будет людей гробить, без всяких гарантий и выплат в случае смерти или инвалидизации.В США людям миллионы выплачивают в случае смерти от вакцины, а у нас дулю и кучу неприятностей , если люди судятся, не докажешь ничего.
  • Старый зольдат
    Хотелось бы, что бы и ты получил срок не позднне первого квартала 2021 года.
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