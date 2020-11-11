Украина получит вакцину от COVID-19 в лучшем случае в конце первого квартала 2021 года, - Степанов

Украина может получить вакцину от коронавируса COVID-19 в конце первого квартала 2021 года.

Об этом в сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что ни одна вакцина из тех, которые разрабатывают мировые фармацевтические компании, еще не прошла третьего этапа клинических испытаний.

"У нас нет еще ни одной зарегистрированной вакцины... Для нас очень важна регистрация, чтобы мы могли уже заказывать эту вакцину. Вопрос стоит на мегаконтроле руководства государства, чтобы мы получали максимально из разных источников эту вакцину", - сказал чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина от COVID-19 появится в Украине в мае-июне 2021 года, - представитель МЗ Литовка

Степанов напомнил, что Украина присоединилась к глобальной инициативе COWAX, "по которой мы должны получить до 8 млн доз вакцины равными траншами сразу, как она будет зарегистрирована".

"Регистрация, по моему ощущению, должна произойти до нового года. Затем начинается процесс производства и поставки вакцин. Я думаю, реально мы получим вакцину в лучшем случае в конце первого квартала", - заявил министр.

Также читайте: Украина может присоединиться к производству вакцины от коронавируса, - Степанов