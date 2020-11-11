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Зеленский поздравил США с Днем ветеранов и отметил роль ветеранов украинского происхождения

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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил США с Днем ветеранов и отметил выдающиеся заслуги ветеранов украинского происхождения в американской армии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент  написал  в Фейсбук.

"В партнерстве с нашими друзьями и союзниками украинская нация одерживала победы по всему миру. В этот день отдается дань уважения воинам нашего стратегического партнера и союзника – Соединенных Штатов. Американцы украинского происхождения с честью и достоинством служили в рядах Вооруженных сил США. Великие американские герои, такие как сержант Майкл Стренк, морской пехотинец США, чья команда установила легендарный флаг на черных песках Иводзимы", - отметил он.

Зеленский напомнил, что американцы украинского происхождения были удостоены высшей награды Вооруженных сил США за доблесть – Медали Почета (Medal of Honor). "Эти легендарные украинско-американские воины: Николас Миньо, Джон Дутко и Николас Орешко служат живым свидетельством американских ценностей. Другой пример тихого, самоотверженного служения – это Роман Купчинский, человек, незаметно вошедший в историю", - отметил он.

Президент Украины поздравил Американскую организацию ветеранов, Украинских Американских Ветеранов (УАВ). "Сегодня День ветеранов в Америке, украинские американские ветераны трепетно хранят украинскую культуру и боевой дух казачества. Спасибо за вашу постоянную поддержку Украины в эти тяжелые времена. Слава Украине! Боже, храни Америку!", - подчеркнул он.

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Топ комментарии

  • aleks kyb
    Оце Бубочку проперло. Тепер буде поздоровлять Байдена після ранкового туалету. Але це не поможе. Пиши заяву про звільнення.
  • fedjka - fedjka
    в Латвие День Лачплесіса (латис. Lāčplēša diena) - день пам'яті героїв, полеглих за визволення Латвії.

    Зеленський привітав США з Днем ветеранів та відзначив роль ветеранів українського походження - Цензор.НЕТ 5234
  • John Aba
    Это особенно зашкварно поздравлять чужих ветеранов, если своих ветеранов по тюрьмам сажаешь.
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