Парламент Армении не смог отправить Пашиняна в отставку

Оппозиции Армении не удалось отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна из-за отсутствия кворума для голосования в парламенте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает News.am.

В частности, заседание парламента не состоялось, так как не было обеспечено кворум. Как заявил секретарь партии "Процветающая Армения" Арман Абовян во время митинга, который прошел перед зданием парламента, для проведения заседания Национального собрания Армении нужно еще три голоса депутатов.

"Мы с коллегами возвращаемся в Национальное собрание. Мы будем делать все что возможно в пределах наших полномочий", - сказал Абовян.

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