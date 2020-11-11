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Парламент Армении не смог отправить Пашиняна в отставку

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Парламент Армении не смог отправить Пашиняна в отставку
Оппозиции Армении не удалось отправить в отставку премьер-министра Никола Пашиняна из-за отсутствия кворума для голосования в парламенте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает News.am.

В частности, заседание парламента не состоялось, так как не было обеспечено кворум. Как заявил секретарь партии "Процветающая Армения" Арман Абовян во время митинга, который прошел перед зданием парламента, для проведения заседания Национального собрания Армении нужно еще три голоса депутатов.

"Мы с коллегами возвращаемся в Национальное собрание. Мы будем делать все что возможно в пределах наших полномочий", - сказал Абовян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оппозиция Армении требует отставки Пашиняна до полуночи 11 ноября. Власть заявляет, что не допустит переворота

Топ комментарии

  • Gozzalik salonu
    Та успокойтесь уже, вояки, кто не согласен автомат в руки и на фронт
  • Andrea Petrychenko
    Ну тогда улица его повесит. Капитуляцию ему точно не простят, даже армяне. Зеленскому наука будет, что его ждет если он будет и дальше подмахивать врагам.
  • Виктор Потоцкий c0ec5c80
    Парламент Вірменії не зміг відправити Пашиняна у відставку - Цензор.НЕТ 7357
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