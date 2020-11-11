Зеленский имеет право распустить Конституционный Суд, - представитель президента в КС Вениславский

Президент Владимир Зеленский имеет законодательные основания для того, чтобы распустить Конституционный суд Украины после резонансного решения КСУ об отмене ряда антикоррупционных положений украинского законодательства.

Об этом заявил в интервью Радио Свобода представитель главы государства в КСУ, "слуга народа" Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если немного абстрагироваться и посмотреть всю предыдущую деятельность Конституционного суда Украины по вопросам полномочий президента, очень интересная решение КСУ от 8 мая 1997 (номер, если не ошибаюсь, 8-з). В этом постановлении Конституционный суд Украины сказал, что президент имеет непосредственное право вмешиваться в кризисные ситуации и действовать в соответствии с тем вызовам, которые возникают в государстве и обществе для того, чтобы обеспечить государственный суверенитет, нацбезопасность, общественный порядок и права человека", - отметил Вениславский .

По его мнению, резонансное решение Конституционного суда об отмене ряда антикоррупционных положений украинского законодательства является именно такой кризисной ситуацией, а потому президент Зеленский имеет право распустить КСУ, что и предложил в инициированном им законопроекти.

"Это - совершенно очевидно кризисная ситуация. Совершенно очевидно, что Конституционный суд действовал вопреки интересам государства и общества, чем он фактически зачеркнул свою собственную легитимность. Поэтому президентские действия были абсолютно адекватны. Они продемонстрировали и для общества, и для международных партнеров, что президент является четким сторонником борьбы с коррупцией ", - подчеркнул Вениславский.

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Он также добавил, что готов будет поддержать инициированный Зеленским законопроект, который, в частности, предусматривает роспуск действующего состава КСУ и признание его решения об отмене ряда антикоррупционных положений украинского законодательства "ничтожным".

"Лично я буду готов проголосовать, хотя понимаю, что ко мне как к конституционалисту будут вопросы, но я понимаю, что есть некоторые ситуации в государстве, которые нужно решать политико-правовым путем", - пояснил представитель президента в КС.

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Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.