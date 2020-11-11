Министры Аваков и Ткаченко выступали против карантина выходного дня, - СМИ
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Два члена Кабинета Министров выступали против отмены адаптивного карантина и введения "карантина выходного дня".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Аваков и Ткаченко выступали против усиления карантина, а именно — локдауна выходного дня. Перед началом официального заседания Кабмина среди членов правительства была жаркая дискуссия относительно основного решения. И именно Аваков с Ткаченко выступали против", - говорится в сообщении Телеграм-канал "Швидкі новини".
Вместе с тем, позиция двух министров не повлияла на принятие решения: "как видим, их аргументы не подействовали на других участников заседания, которые поддержали усиление карантинных мер", — подчеркивается в публикации.
Напоминаем, Кабинет Министров 11 ноября принял решение об усилении карантинных ограничений в Украине.