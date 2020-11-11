Грузия и Украина должны координировать свои интересы в противостоянии России в Черном море, - эксперт Львовского форума по безопасности Гвинерия

Грузия и Украина должны координировать свои интересы и определить свое видение черноморского региона.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на Львовском форуме по безопасности 2020 сказал Шота Гвинерия, преподаватель Балтийского военного колледжа (Грузия).

Он считает эту проблему ключевой.

"Внешние силы могут сделать очень мало для помощи нам. У балтийских стран – и члены НАТО, и те, которые только члены ЕС – есть свое видение региональной безопасности. Они сотрудничают и наращивают возможности… Они идентифицируют реальные угрозы, и это приоритет номер один. После согласования нашего видения должна следовать разработка стратегии, чтобы достичь общих интересов в сфере безопасности", - сказал Гвинерия.

Также эксперт сообщил о том, что 17 ноября госсекретарь США Майк Помпео планирует посетить Грузию.

"Он добавил Грузию в список стран для посещения впоследний момент. И это демонстрация стратегического значения этого региона для США. Для нового баланса сил и сохранения влияния США в регионе очень важна Грузия. А сама она не имеет достаточно сил, чтобы давать отпор Российской Федерации. Сейчас самое время для США вступить в картинку", - отметил он.

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Также Гвинерия выразил непонимание того, почему Грузия открыла свое воздушное пространство для российский "миротворцев" в Нагорный Карабах:

"Грузинские власти заявили, что об открытии воздушного коридора Грузию прсили Армения и Азербайджан. Это знаичтельно упростило работу России - ведь через Грузию из России в Азербайджан лежит самый короткий путь. Я не понимаю, зачем Грузия упростила России задачу".

В связи с этим он еще раз подчеркнул важность поддержки Грузии в противостоянии с Россией.

Напомним, Львовский форум по безопасности 2020 проходит 9-14 ноября в онлайн-формате. Сегодня состоялось обсуждение на тему "Безопасный и процветающий регион Черного моря: создание эффективной и всеохватывающей системы коллективной безопасности".