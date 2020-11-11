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Боррель: ЕС готов к сотрудничеству с новой администрацией Байдена

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Боррель: ЕС готов к сотрудничеству с новой администрацией Байдена
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель поздравил бывшего вице-президента США Джо Байдена и сенатора Камалу Харрис с избранием на пост президента и вице-президента США.

Как передает Цензор.НЕТ, б этом Боррель сказал 11 ноября в Европарламенте в Брюсселе, его речь опубликована на сайте Европейской службы внешних связей.

"Не секрет, что за последние четыре года в наших отношениях все усложнилось. Я с нетерпением жду возможности вернуться к откровенному диалогу – ну, диалог всегда был откровенным... Прежде всего я думаю, что мы должны приветствовать четкую приверженность избранного президента Байдена восстановлению единства и уважения демократических норм и институтов и работе с союзниками на основе подлинного партнерства", – сказал он.

Боррель назвал приоритетные направления сотрудничества между США и ЕС, среди которых, в частности, работа в рамках ООН, защита прав человека, "устранение трудностей" в работе Всемирной торговой организации, борьба с коронавирусной инфекцией COVID-19 и другое.

"Вы можете быть уверены, что мы готовы сотрудничать с новой администрацией, но для этого нам нужно дождаться 20 января. Поскольку, как вы очень хорошо знаете, впереди довольно долгий переходный период, будем надеяться, что он не будет резким", – сказал Боррель.

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Топ комментарии

  • Bill Pecos
    его еще официально не назвали победителем .
  • Valentyn Prymachenko ae8c68ee
    Глспода поздоавляю! 6 часов назад Байден в своей речи сказал признался что они создали самую большую в истории США организацию по фальсификации выборов. Я не знаю, это шутка или нет, или это уже оговорка - он реально болен деменцей мозга. Кому интересно , есть цитата на ресурсе Business Blog USA. Кстати, у нас информационная блокада прорвана! Фокс Ньюс начал вещать о массовых фальсификациях на выборах. Ну переобуваются прямо на ходу.
  • Valentyn Prymachenko ae8c68ee
    Не только в Джорджии, там и Висконсен, и Мичиган, и скорее всего Невада и Аризона.Но сейчас самая главная борьба за Пенсильванию.
    Сообщаю Аляска Трамп победил результат 56% на 39. Вот это и есть приблизительно реальный результат по всем этим штатам. Особенно все ржут в Аризоне и Неваде- там говорят перед выборами все улицы были красными от рекламы за Трампа. Я там не был но был это время в Канзасе, Миссури, Техасе и Оклахоме. Набоюдал ту же картину. Да кстати по некоторым данным Рали в поддержку Трампа ,которое движется на Вашенгтон уже насчитывает 10 тысяч автомобилей! Он собирает митинг 14 ноября, где скорее всего обратится с речью к народу Америки и раскажет о всем. Небывалый подьем республиканского движения, и обьединения всех здравомыслящих сил. Я не пророк, но если он через суды посадит этих всех уродов на електрический стул, то реально станет в ровень с такими личностями как Линкольн, Джефферсон.
    Известно что многие демократы федеральные прокуроры подали в отставку, после меморандума Барра. Помпео обьявил, что никаких контактов госчиновников , разведки и спец служб с командой Байдена- Вы никто и звать вас никак на сегодняшний день. Планирует несколько визитов за рубеж и напомнил лидерам стран, что подобные заявления являются вмешательством во внутренние дела США.
    Идут серьезные перестановки в военном ведомстве после назначения Миллера, Трамп не забыл, когда миьингующие сносили памятник Джеферсона на площади перед Белым домом, он отказался выводить десантников для охраны Действующего Президента- дескать мы не воюем внутри страны! Все помнят эту историю с бункером, но как то забыли историю с посещением Трампа и Милании Собора, в самой гуще протестов." Благодарю вас за службу Соединненым Штатам Америки" такая формулировка. История с Миланией Трамп и зятем, полный фейк. Милания даже не вышла на контакт с женой Байдена,так же как и все чиновники США, им запрещен любой контакт с штабом Демократов.
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