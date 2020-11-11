Верховный суд подтвердил законность продажи завода "Океан" в 2018 году

Суд отклонил все кассационные жалобы, признав законными итоги аукциона по продаже завода в 2018 году.

Кассационный хозяйственный суд Верховного суда признал законной продажу судостроительного завода "Океан" николаевскому бизнесмену Василию Капацыне, сообщает пресс-служба предприятия.

Законность аукциона в Хозяйственном суде Николаевской области оспаривали ООО "Океан-Судоремонт", "Бельмонт Индастриз Инк" и "Пойзантер Холдингз ЛТД". Вслед за судом первой инстанции Юго-Западный апелляционный хозяйственный суд счел притязания заявителей необоснованными. И сейчас точку в этом вопросе поставил Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда, подтвердив полное право собственности Василия Капацыны на приобретенный актив.

"Это решение нивелирует многочисленные попытки оппонентов манипулировать фактами и ставить под сомнение законность приобретения украинским инвестором Василием Капацыной судостроительного завода", - прокомментировала решение суда арбитражный управляющий Ирина Сербин.

Напомним, в 2015 году завод был признан банкротом и с многочисленными долгами был выставлен на продажу.

В декабре 2018 года "Океан" продали с аукциона за 122 миллиона гривен. Новый собственник выплатил долги предприятия, а также погасил задолженность по зарплате перед сотрудниками на общую сумму более 100 миллионов гривен.

После смены собственника "Океан" начал восстанавливать производство.

По заказу нидерландской судоходной компании Eurobulk завод построил и отправил заказчику две баржи. Кроме того, завод отремонтировал буксиры "Очаков", "Измаилец" и "Зюйд", сухогруз ALICE, а также земснаряд "Рион". Предприятие также выполнило несколько контрактов по изготовлению несущих металлоконструкций для моста на Владимирской горке и Шулявского путепровода в Киеве, для моста через реку Северский Донец у станицы Луганской. В настоящий момент "Океан" изготовляет металлоконструкции для нового моста в Запорожье.