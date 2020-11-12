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Сборная Украины по футболу проиграла Польше в товарищеском матче

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Сборная Украины по футболу проиграла Польше в товарищеском матче
Сборная Украины уступила Польше в товарищеском матче. Поединок состоялся в Хожуве на Силезском стадионе и завершился со счетом 0:2.

В первом тайме сборная Украины  могла выходить вперед на 12-й минуте - Андрей Ярмоленко заработал пенальти, однако сам не реализовал его, пробив в штангу.

На перерыв украинцы ушли в роли проигрывающей стороны из-за ошибки Андрея Лунина. Голкипер неоправданно выбежал за пределы штрафной, выбил мяч на соперника, и в итоге Кшиштоф Пентек отправил сферу в пустые ворота.

После перерыва, на 62-й минуте украинцы пропустили второй мяч. После розыгрыша штрафного и удара Кароля Линетти мяч попал в штангу, а Якуб Модер сыграл на добивании. Оба польских футболиста перед голом только вышли на замену.

Отыграться "желто-синим" не удалось. Лучший момент до конца матча был у Виктора Цыганкова, однако он пробил рядом со штангой.

Польша - Украина - 2:0

Голы: Пентек, 41, Модер, 62

Польша: Скорупски, Гумны (Берешиньски, 79), Валюкевич, Бохневич, Рыбус (Река, 79), Плахета (Шиманьски, 83), Клих, Гуральски (Линетти, 62), Зелиньски (Южвяк, 46), Милик (Модер, 62), Пентек

Украина: Лунин, Михайличенко, Матвиенко, Кривцов, Конопля (Бондарь, 64), Зинченко (Харатин, 56), Макаренко, Коваленко (Сидорчук, 76), Зубков (Цыганков, 46), Ярмоленко (Марлос, 46), Яремчук (Мораес, 46)

Предупреждения: Гуральски - Харатин

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Топ комментарии

  • Злой Карлик
    Ишака главным тренером и Украина чемпион мира! Если клоуна можно в преЗЕки, то тренером тем более. Еще не раскрыл все таланты. По борьбе с С19 Мастер Спорта95
  • Игорь Монахов c4e9a61d
    да успокойтесь вы все !!! это был все во лишь товарняк (проверка резерва)!!! нужно делать выводы с игры некоторых футболеров и прощаться с ними и идти дальше... Слава Украине !!!
  • Index_Dias
    к сведению Censor.net
    11.11.2020 г. Польша отмечает День Независимости
    поздравил даже Googl
    в отличии от некоторых 👎👎👎
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