За должность мэра Черновцов во втором туре будут бороться Кличук и Михайлишин
Протокол на заседании зачитал председатель ТИК Сергей Ключук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
За Кличука проголосовали 15 317 избирателей (27,23%), за Михайлишина - 11 988 (21,31%). Они проходят во второй тур выборов, который состоится 29 ноября.
За отстраненного мэра Алексея Каспрука проголосовали 10 210 избирателей.
Роман Кличук - частный предприниматель. Владеет фирмой "Рома", которая занимается оптовой торговлей алкоголем и продуктами питания, и компанией "Гойра групп", объединяющей несколько ресторанов. Был депутатом областного совета и членом исполкома города. Его выдвинула партия "Единая Альтернатива".
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Виталий Михайлишин трижды баллотировался в парламент и дважды - в мэры, но ни разу не победил. Был депутатом от "Партии Регионов", является действующим депутатом городского совета и возглавляет фракцию "Родной город". На местных выборах представляет партию "Команда Михайлишина".
Ранее ЦИК установила дедлайн для подсчета голосов в Черновцах. Завершить подсчет должны были до 23:59 11 ноября. В то же время по состоянию на 00:30 на заседании еще не объявили результаты голосования в областной совет.
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