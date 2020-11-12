Маска защищает и того, кто ее носит, и окружающих, - эпидемиологи из США

Центры США по контролю над заболеваниями (CDC) обновили рекомендации по противодействию COVID-19. В документе указано, что тот, кто носит маску, защищает от коронавируса не только себя, но и окружающих.