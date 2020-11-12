Маска защищает и того, кто ее носит, и окружающих, - эпидемиологи из США
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Центры США по контролю над заболеваниями (CDC) обновили рекомендации по противодействию COVID-19. В документе указано, что тот, кто носит маску, защищает от коронавируса не только себя, но и окружающих.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Голос Америки".
CDC отмечает, что многие научные исследования показали пользу режима "общеобязательного ношения масок". "Польза для человека увеличивается с ростом ношения масок в целом", - говорится в разъяснении.
Ранее CDC призвали к ношению масок как средства уберечь окружающих от заражения.
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