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Треть украинской энергетики в руках российских олигархов. Важно запретить вовлеченность России в критическую инфраструктуру Украины, - аналитик центра Jamestown Foundation Гурская

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Треть украинской энергетики в руках российских олигархов. Важно запретить вовлеченность России в критическую инфраструктуру Украины, - аналитик центра Jamestown Foundation Гурская
Для обеспечения своей безопасности и противостояния агрессии РФ Украине стоит скорректировать подход в информационной войне и пресечь влияние России на украинскую критичскую инфраструктуру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на Львовском форуме по безопасности 2020 сказала Алла Гурская, эксперт аналитического центра Jamestown Foundation и Международного центра изучения политики.

В последние несколько лет Россия изменила стратегию в информационной войне – начала использовать не дезинформацию, а настоящие факты, перевирая их. В частности использует это в вопросе обеспечения Крыма водой.

"Украине нужно создать какую-то единицу, которая будет быстро реагировать на такую гибридную угрозу. Речь идет не только о дезинформации, но также о вовлеченности России в критическую инфраструктуру в Украине", - считает она.

"В противостоянии российским усилиям по переложению вины за недостачу воды в Крыму на украинские плечи Украине следует использовать тактику России, - уточнила Гурская. - Украина должна доводить до каждой страны, не только в ООН, что это вина России и что происходи колонизация Крыма".

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Кроме того, по ее мнению, важно "контролировать и полностью запретить вовлеченность России в украинскую критическую инфраструктуру":

"Я была очень удивлена, когда узнала, что одна треть сектора украинской энергетики все еще в руках российских олигархов, у которых очень тесные связи с российскими спецслужбами и с Кремлем. Мне кажется, что это очень большая проблема для Украины. Украинские олигархи, такие как Ярославский, Пинчук, Коломойский, имеют связи с российской стороной. Я говорю также про Бабакова и Кинова. Это момент, о котором Украина должна задуматься".

Одной из угроз Гурская также считает активизацю Китая в регионе.в  частности, попытку покупки "Мотор-Сичи".

"Китай и китайские бизнесы связаны с российскими бизнесменами", - пояснила она.

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Топ комментарии

  • Денис Фомин 39c8c642
    Это было известно , выводов не было сделано.
    Бойко, Суркисы тоже владеют украинскими облэнерго и имеют очень тесные связи с кремлем и российскими спецслужбами !

    30 МАРТА 2018
    Аслунд: Украина имеет неожиданную брешь в нацбезопасности!
    Украина имеет проблему национальной безопасности в энергоснабжении.



    Аслунд отмечает, что в 11-ти и из 24 украинских Облэнерго значительной долей владеет российский националист Александр Бабаков.

    Аслунд советует украинскому правительству заморозить его активы, учитывая вопросы национальной безопасности.
    "Всех беспокоят российские кибератаки на украинскую энергосеть, и в то же время значительной ее частью владеет, контролирует и управляет враг РФ", - подчеркивает Аслунд.Еще один значительный собственник - Константин Григоришин - ранее был российским гражданином, но получил украинское гражданство.
    https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/03/30/7176230/

    Кому принадлежат украинские облэнерго - список

    Чернівціобленерго - VS Energy (55,0% належить росіянам: Євгену Гінеру, Михайлу Воєводіну і Олександру Бабакову)

    Одесаобленерго VS Energy (належить росіянам: 48,0%)

    Херсонобленерго VS Energy належить росіянам: 90,0%

    Рівнеобленерго VS Energy належить росіянам: 84,6%

    ЖитомиробленергоVS Energy належить росіянам: 91,0%

    Хмельницькобленерго VS Energy 18,8%

    Кіровоградобленерго , VS Energy 83,0%
    https://biz.censor.net/projects/3014313/komu_prinadlejat_ukrainskie_oblenergo
  • Igr 44
    ой. а кто это пустил русню в украинскую энергетику?
  • Василий СПРУТ
    Долбодятлы продажные -- Забыли еще Ахметку БОйко Медведчука и остальную МРАЗЬ !!! Вишенка на тортике это так называемые ( ИНВЕСТОРЫ) которые нас грабят со своей вонючей зеленной Энергетикой Треть украинской энергетики в руках российских олигархов. Важно запретить вовлеченность России в критическую инфраструктуру Украины, - аналитик центра Jamestown Foundation Гурская - Цензор.НЕТ 6060
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