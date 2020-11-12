Треть украинской энергетики в руках российских олигархов. Важно запретить вовлеченность России в критическую инфраструктуру Украины, - аналитик центра Jamestown Foundation Гурская

Для обеспечения своей безопасности и противостояния агрессии РФ Украине стоит скорректировать подход в информационной войне и пресечь влияние России на украинскую критичскую инфраструктуру.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на Львовском форуме по безопасности 2020 сказала Алла Гурская, эксперт аналитического центра Jamestown Foundation и Международного центра изучения политики.

В последние несколько лет Россия изменила стратегию в информационной войне – начала использовать не дезинформацию, а настоящие факты, перевирая их. В частности использует это в вопросе обеспечения Крыма водой.

"Украине нужно создать какую-то единицу, которая будет быстро реагировать на такую гибридную угрозу. Речь идет не только о дезинформации, но также о вовлеченности России в критическую инфраструктуру в Украине", - считает она.

"В противостоянии российским усилиям по переложению вины за недостачу воды в Крыму на украинские плечи Украине следует использовать тактику России, - уточнила Гурская. - Украина должна доводить до каждой страны, не только в ООН, что это вина России и что происходи колонизация Крыма".

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Кроме того, по ее мнению, важно "контролировать и полностью запретить вовлеченность России в украинскую критическую инфраструктуру":

"Я была очень удивлена, когда узнала, что одна треть сектора украинской энергетики все еще в руках российских олигархов, у которых очень тесные связи с российскими спецслужбами и с Кремлем. Мне кажется, что это очень большая проблема для Украины. Украинские олигархи, такие как Ярославский, Пинчук, Коломойский, имеют связи с российской стороной. Я говорю также про Бабакова и Кинова. Это момент, о котором Украина должна задуматься".

Одной из угроз Гурская также считает активизацю Китая в регионе.в частности, попытку покупки "Мотор-Сичи".

"Китай и китайские бизнесы связаны с российскими бизнесменами", - пояснила она.