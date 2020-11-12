На Донбассе находятся 2100 кадровых военных РФ, - Украина в ОБСЕ

Общее управление оккупационными вооруженными формированиями на Донбассе осуществляют 2100 военнослужащих вооруженных сил РФ.

Об этом иностранным дипломатам сообщила делегация Украины в ОБСЕ во время заседания Форума безопасности сотрудничества, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Согласно имеющейся информации, на данный момент на временно оккупированных районах Донбасса, в подразделениях тыла и боевого обеспечения как военные советники и инструкторы находятся 2 100 военнослужащих вооруженных сил РФ, а также 40 единиц вооружения и военной техники штатных подразделений ВС России", - говорится в заявлении миссии Украины при ОБСЕ.

Отмечается, что РФ продолжает активно обеспечивать свои силы на Донбассе вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы.

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Таким образом Россия нарушает основные принципы ОБСЕ, закрепленные в Заключительном Хельсинкском акте, в отношении суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ. Украинские дипломаты призвали СММ ОБСЕ изучить эти факты и дать им свою объективную оценку.