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Анкара и Москва договорились о создании центра по контролю за Нагорным Карабахом

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Анкара и Москва договорились о создании центра по контролю за Нагорным Карабахом
Министры обороны России и Турции подписали меморандум о создании Совместного центра по мониторингу ситуации с прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"По итогам переговоров подписан меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта", - сказано в сообщении.

Центр по контролю за прекращением огня будет находиться на территории Азербайджана. Он будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении сторонами режима прекращения огня.

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Центр станет органом для рассмотрения любых жалоб, вопросов или проблем, связанных с нарушениями достигнутых договоренностей.

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Топ комментарии

  • alexandr shamov
    Ну, вот... А то коZапы недотрог из себя корчили... ванговали , шо сами будут великодержавно мониторить ситуацию.
  • Wendeplattendrehstahl Lölik
    Турки заходят в Карабах и это радует,а то к@лораши каскудахтались уже мечтая что станут единолично "мониторить"
  • Senator S 01a656ec
    Эрдоган выступая в парламенте Турции поздравил народ Азербайджана с исторической победой...,мообщает турецкое информагентство "Анадулу"
    Поплачьте Мавзолейные... Анкара и Москва договорились о создании центра по контролю за Нагорным Карабахом - Цензор.НЕТ 4593
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