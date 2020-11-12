Анкара и Москва договорились о создании центра по контролю за Нагорным Карабахом

Министры обороны России и Турции подписали меморандум о создании Совместного центра по мониторингу ситуации с прекращением огня в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает Минобороны РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное информагентство ТАСС.

"По итогам переговоров подписан меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта", - сказано в сообщении.

Центр по контролю за прекращением огня будет находиться на территории Азербайджана. Он будет осуществлять сбор, обобщение и проверку информации о соблюдении сторонами режима прекращения огня.

Также на Цензор.НЕТ: "Это, скорее, оккупанты" - экс-командующий силами США в Европе Ходжес о "российских миротворцах" в Карабахе

Центр станет органом для рассмотрения любых жалоб, вопросов или проблем, связанных с нарушениями достигнутых договоренностей.