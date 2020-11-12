Заболевшие COVID-19 Зеленский и Ермак находятся в "Феофании" и работают по стандартному графику, - советник главы ОП Подоляк
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью УП сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.
"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в Феофании. Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний", - сообщил он.
Также он отметил, что в палате президента установлена спецсвязь. У Ермака такой функции нет, только изолированная палата.
Подоляк отмечает, что у президента, что у главы ОП стандартный график работы. "Единственное ограничение – это изоляция, никого нет рядом. То есть, никто из помощников не находится возле президента или возле главы Офиса, они находятся в коммуникационном офлайне", – рассказал советник Ермака.
Он также добавил, что Зеленский не видится с семьей, потому что строго придерживается карантина.
Не видится президент также и со своим председателем ОП. С ним связь только по телефону.
Напомним, президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на Covid-19. Заболел и голова его Офиса Андрей Ермак. Ранее болезнь подтвердили у замглавы ОП Юлии Ковалив.
Заразился коронавирусом и спикер ВР Дмитрий Разумков.