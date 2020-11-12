Для завершения пандемии COVID-19 нужно вакцинировать 70% населения мира, - ВОЗ
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", такой прогноз сделала главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Суммия Сваминатан.
Однако она отметила, что нужный эффект от вакцинации можно будет получить только, если вакцина будет отвечать всем необходимым стандартам организации по безопасности и эффективности.
Накануне глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус назвал обнадеживающей информацию о результатах испытаний вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech.
Американская компания Pfizer совместно с немецкой BioNTech завершили третий этап тестирования вакцины от коронавируса. Препарат показал эффективность 90% в профилактике болезни.
Сейчас они ожидают разрешения от властей США на экстренное использования вакцины для людей от 16 до 85 лет.
Производители планируют изготовить до 50 млн доз препарата в этом году.