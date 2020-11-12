"Зеленский - больше, чем видосики, он - президент страны", - в ОП хотят запустить "именной видеоблог" главы государства

В Офисе Президента планируют снова вести коммуникацию через видеоблоги, но на этот раз планируют запустить "именной видеоблог" Владимира Зеленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом с интервью УП сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Он готов идти не на видосики, я считаю, что видосики – это мало. Он – больше, чем видосики. Он президент страны.

Но вот именной видеоблог, который президент будет вести регулярно, который будет очень жестко структурирован – это самое то", - сказал он.

Ответственный за медиа направление в ОП объяснил, что относительно новый формат коммуникации нужен потому, что недостаточно медиаресурсов для распространения позиции власти.

Именно поэтому сейчас разрабатывается концепция видеоблогов. Планируется, что он продлится не более 10 минут и будет охватывать 5-6 тем недели, на которые президент будет давать свой фидбек.

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Напомним, во время избирательной кампании тогда еще кандидат Владимир Зеленский одним из основных способов коммуникации выбрал видеоблог. Эта традиция продолжалась и в начале его президентства, однако со временем такой формат почти исчез.