У Зеленского был текст решения КС о е-декларировании еще до его обнародования, - Вениславский

Текст решения Конституционного Суда Украины о признании неконституционными ряда положений антикоррупционного законодательства (в частности, электронных деклараций) оказался в Офисе Президента вечером 27 октября - еще до официального обнародования на сайте КСУ.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал представитель Зеленского в Конституционном Суде, "слуга народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ.

"Это был проект решения, который был проголосован 27 числа. Без подписей (судей. - Ред.). Поскольку оно уже было проголосовано и никаких изменений в него уже нельзя было вносить, то судьи уже фактически не находились под своим обязательством не разглашать его содержание. Нам уже предоставили возможность ознакомиться, и мы уже владели ситуацией", - отметил он.

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Благодаря этому, по словам Вениславского, в Офисе Президента поняли, что "имеет место абсолютно необоснованная позиция КСУ" и смогли обнародовать первое официальное заявление с ее осуждением.

Как рассказал Вениславский, 27 октября - сразу после появления первых новостей о решении КСУ - президент Зеленский собрал срочное совещание с участием руководителей соответствующих структурных подразделений Офиса Президента, заместителей главы Офиса Президента, главы Офиса Президента и самого Вениславского.

Еще одно такое совещание, по его словам, состоялось и на следующий день - 28 октября - перед заседанием СНБО. Тогда он доложил, что во время принятия решения Конституционным Судом "имели место системные нарушения, а именно: выход за пределы конституционных полномочий Украины, нарушение собственного регламента по предоставлению судьями КСУ проектов заключений, нарушения антикоррупционного законодательства, а именно то, что судьи действовали в условиях конфликта интересов".

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.