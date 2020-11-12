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В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели

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В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели
В Украине по состоянию на утро четверга, 12 ноября, зафиксированы 11 057 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, что является самым высоким показателем для Украины с начала пандемии. За сутки умерли 198 человек, выздоровели 6 235 человек.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.

"11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 12 ноября 2020 года. В частности, заболели 428 детей и 564 медработника.

Также за последние сутки В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели 06

В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели 03 госпитализированы - 1 509 человек;

В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели 03 летальных случаев - 198;

В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели 03 выздоровели - 6 235 человек;

В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели 03 осуществлено тестирований за сутки - 77 149 (в том числе методом ПЦР - 46 933, методом ИФА - 30 216).

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За все время пандемии в Украине В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели 06

В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели 08заболели - 500 865 человек;

В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели 08выздоровели - 227 694 человека;

В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели 08 летальных случаев - 9 145;

В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели 08 проведено ПЦР-тестов - 3 782 099.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях", - рассказал Степанов.

В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели 11
В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели 12

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Топ комментарии

  • саша паламарчук
    А нинішнього міністра чомусь ще не називають «Дохтар Смєрть».
  • Підлога Маккартні
    Если сделать тестов в два раза больше, то инфицированных будет 22000 ?
  • Ksenia VB
    нема кому називати.
    поки зебілам цю ідею не подасть квартал чи шмарій, вони самі не додумаються.
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