В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает Цензор.НЕТ.
"11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 12 ноября 2020 года. В частности, заболели 428 детей и 564 медработника.
Также за последние сутки
госпитализированы - 1 509 человек;
летальных случаев - 198;
выздоровели - 6 235 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 77 149 (в том числе методом ПЦР - 46 933, методом ИФА - 30 216).
За все время пандемии в Украине
заболели - 500 865 человек;
выздоровели - 227 694 человека;
летальных случаев - 9 145;
проведено ПЦР-тестов - 3 782 099.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях", - рассказал Степанов.