В Украине выявлены рекордные 11 057 новых случаев COVID-19: умерли 198 человек, 6 235 - выздоровели

В Украине по состоянию на утро четверга, 12 ноября, зафиксированы 11 057 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, что является самым высоким показателем для Украины с начала пандемии. За сутки умерли 198 человек, выздоровели 6 235 человек.