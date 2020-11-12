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Нефьодов о карантине выходного дня: Вместо закупок кислорода, компенсации зарплаты больным и налоговых каникул, эти бессмысленные шаги

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Нефьодов о карантине выходного дня: Вместо закупок кислорода, компенсации зарплаты больным и налоговых каникул, эти бессмысленные шаги
Вместо закупок кислорода и тестов, компенсации зарплаты больным на время самоизоляции и налоговых каникул для МСБ есть эти хаотические и бессмысленные шаги.

Об этом заявил экс-глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов, комментируя введенный Кабмином карантин выходного дня, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня (11 ноября. - Ред.) мы узнали, что вирус на выходных намного страшнее, чем в рабочий день. Что продуктовые магазины защищены от вируса, а магазины одежды - нет. Что в метро вирус опасности не составляет, а на беговой дорожке косит людей направо и налево. Что компьютеры на выходных ремонтировать можно, а в музей ходить - нет. Что в пятницу вечером можно спокойно посидеть в кафе, а в субботу утром это смертельно опасно.

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Короче, мы в очередной раз получили подтверждение, что нашею медициной руководят карго-культисты. Вместо закупок кислорода и тестов, компенсации зарплаты больным на время самоизоляции и налоговых каникул для МСБ есть эти хаотические и бессмысленные шаги. Неудобно перед людьми из Новых Санжар только ...

Что вы можете сделать?

Нефьодов о карантине выходного дня: Вместо закупок кислорода, компенсации зарплаты больным и налоговых каникул, эти бессмысленные шаги 01 съешьте пирожок или выпейте кофе в кафе рядом с вами

Нефьодов о карантине выходного дня: Вместо закупок кислорода, компенсации зарплаты больным и налоговых каникул, эти бессмысленные шаги 01 оставьте официанту дополнительные 5% чаевых

Нефьодов о карантине выходного дня: Вместо закупок кислорода, компенсации зарплаты больным и налоговых каникул, эти бессмысленные шаги 01 купите подарочную карту магазина или спортклуба, которым и так пользуетесь

Нефьодов о карантине выходного дня: Вместо закупок кислорода, компенсации зарплаты больным и налоговых каникул, эти бессмысленные шаги 01 попробуйте доставку продуктов или онлайн-шоппинг

Нефьодов о карантине выходного дня: Вместо закупок кислорода, компенсации зарплаты больным и налоговых каникул, эти бессмысленные шаги 01 поддержите театр или музей, которые любите, как правило, они собирают пожертвования

Нефьодов о карантине выходного дня: Вместо закупок кислорода, компенсации зарплаты больным и налоговых каникул, эти бессмысленные шаги 01 носите маски и ответственно относитесь к здоровью", - заявил Нефьодов.

Нефьодов о карантине выходного дня: Вместо закупок кислорода, компенсации зарплаты больным и налоговых каникул, эти бессмысленные шаги 07

Топ комментарии

  • саша паламарчук
    А війна вихідного дня буде? Чи сцикун на вихідні відведе війська до Київа?
  • Ksenia VB
    Шукають де би гроші зекономити.
    Ми вже втратили час на підготовку.
    Нічого не закуплено, не встановлено.
    Кисню немає. А які є і кисневі станції, то вони не термоізольовані, а попереду зима..
    На українців чекає той самий геноцид, про який вони волали ще два роки тому. Тепер мовчки сидять, свого вовочку терплять. Чому не постає питання про невиконання ним своїх обов'язків ? Про усунення з посади цього бездаря ?
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    зебіли кончені
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