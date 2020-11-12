Нефьодов о карантине выходного дня: Вместо закупок кислорода, компенсации зарплаты больным и налоговых каникул, эти бессмысленные шаги
Об этом заявил экс-глава Гостаможслужбы Максим Нефьодов, комментируя введенный Кабмином карантин выходного дня, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня (11 ноября. - Ред.) мы узнали, что вирус на выходных намного страшнее, чем в рабочий день. Что продуктовые магазины защищены от вируса, а магазины одежды - нет. Что в метро вирус опасности не составляет, а на беговой дорожке косит людей направо и налево. Что компьютеры на выходных ремонтировать можно, а в музей ходить - нет. Что в пятницу вечером можно спокойно посидеть в кафе, а в субботу утром это смертельно опасно.
Короче, мы в очередной раз получили подтверждение, что нашею медициной руководят карго-культисты. Вместо закупок кислорода и тестов, компенсации зарплаты больным на время самоизоляции и налоговых каникул для МСБ есть эти хаотические и бессмысленные шаги. Неудобно перед людьми из Новых Санжар только ...
Что вы можете сделать?
съешьте пирожок или выпейте кофе в кафе рядом с вами
оставьте официанту дополнительные 5% чаевых
купите подарочную карту магазина или спортклуба, которым и так пользуетесь
попробуйте доставку продуктов или онлайн-шоппинг
поддержите театр или музей, которые любите, как правило, они собирают пожертвования
носите маски и ответственно относитесь к здоровью", - заявил Нефьодов.