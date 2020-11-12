Центр по контролю за перемирием в Карабахе будет иметь несколько отделений, - глава МИД Турции Чавушоглу

Центр по контролю за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе не будет расположен только в одной точке, а будет иметь несколько отделений.

Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Центр будет расположен на той территории, которую укажет Азербайджан, так как действовать он будет именно на территории Азербайджана. Отмечу, что будет не только сам центр, будут и отделения. Детально мы эти вопросы обсудим завтра с российской стороной, после чего сообщим подробности", - сказал Чавушоглу в четверг на пресс-конференции в Баку.

Он сообщил, что в пятницу в Турцию прибудет делегация России для обсуждения деталей создания совместного наблюдательного центра по Карабаху.

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В среду президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил о подписании российско-турецкого протокола по совместному центру по контролю за прекращением огня в непризнанном Нагорном Карабахе.

Накануне в Минобороны РФ также сообщили, что меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе подписан по итогам переговоров по видеосвязи министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара.

"По итогам переговоров подписан меморандум о создании совместного центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне Нагорно-Карабахского конфликта", - сообщили в военном ведомстве.

Меморандумом определены задачи и принципы совместного центра по мониторингу.

9 ноября пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия обороны непризнанного Карабаха утратила контроль над Шуши, а азербайджанские войска находятся на подступах к Степанакерту.

В ночь на вторник стало известно, что президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли трехстороннее заявление, согласно которому с 00:00 мск 10 ноября объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения ВС Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых позициях.

В регион вводятся российские войска в виде миротворческого контингента.