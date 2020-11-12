Экс-чиновник ГПУ, растративший на "ремонт" помещений ведомства 1,8 млн, предстанет перед судом
1 2236
НАБУ и САП завершили досудебное расследование факта злоупотребления служебным положением бывшим начальником одного из отделов Управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины.
Об этом сообщает прес-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.
10 ноября 2020 обвинительный акт направлен в суд. Действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст. 364 УК Украины.
По данным следствия, бывший чиновник в течение 2015 обеспечил заключение и оплату хозяйственных договоров между Генеральной прокуратурой Украины и частными компаниями на якобы проведение ремонтных работ в помещениях ГПУ без намерения реального их исполнения.
В итоге работы не выполнили, зато ГПУ перечислила компаниям 1,8 млн грн.
Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляли с января 2016 по октябрь 2020 года.
Экс-чиновку сообщили о подозрении в сентябре 2020 года.