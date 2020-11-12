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Школы и детсады - это последнее, что могут закрыть, - глава Госпотребслужбы Рубан

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Школы и детсады - это последнее, что могут закрыть, - глава Госпотребслужбы Рубан
Школы и детсады закрывать пока не собираются, потому что там наблюдается незначительный рост заболеваемости коронавирусом.

Об этом рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, детские сады и школы дадут тот результат формирования иммунитета, который снизит агрессивность эпидемии.

"Школы и детские сады - это последнее, что может приостанавливать деятельность потому, что по данным ВОЗ, по данным Минздрава, по данным Киева, болеют менее 1%. Это считают и ученики, и персонал, и учителя", - сказал он.

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Топ комментарии

  • Татьяна Бобошко
    идиоты!их надо закрывать в первую очередь!
  • Андрей Сафhjyjd
    Які тупиці! Всі сусідні крпіни: Польша, Румунія, Чехія, Угорщина залишили школярів на дистанційній освіті. Діти легкои хворіють, але приносять вірус додому, від чого потім лягають в лікарні іх батьки і помирають бабусі та дідусі. Потіи вчителя, більшість з яких у зоні ризику 50-60 років. Не заразиьись вчителю практично неможливо, коли в класі 40 кв метрів сидить 30-35 дітей. У кожного вчителя в день пл 5-6 уроків, спілкування з колегами. Тому зараз вчителі масово хворіютть та, нажаль, помирають
  • Андрей Сафhjyjd
    Після канікул пішов спалах вірусу бо діти дуже швидко його поширюють з класів додому. Була пауза через осінні канікули, але зараз кількість інфікованих за день буде стрімко збільшуватись. Гадаю, до грудня вже буде 15000. Перевести дітей на дистанційне - це саме просте, що міг зробити уряд, але, мабуть, треба знищити пенсіонерів для економіі....
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