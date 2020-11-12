Школы и детсады - это последнее, что могут закрыть, - глава Госпотребслужбы Рубан

Школы и детсады закрывать пока не собираются, потому что там наблюдается незначительный рост заболеваемости коронавирусом.

Об этом рассказал глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

По его словам, детские сады и школы дадут тот результат формирования иммунитета, который снизит агрессивность эпидемии.

"Школы и детские сады - это последнее, что может приостанавливать деятельность потому, что по данным ВОЗ, по данным Минздрава, по данным Киева, болеют менее 1%. Это считают и ученики, и персонал, и учителя", - сказал он.

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