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Министр обороны Таран получил отрицательный тест на COVID-19, - Минобороны

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Министр обороны Таран получил отрицательный тест на COVID-19, - Минобороны
Министр обороны Андрей Таран получил отрицательный тест на коронавирус.

Эту информацию Укринформу подтвердили в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.

Соответственно, министр приступил к исполнению своих обязанностей, говорят в ведомстве.

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Кроме того, сообщается, что руководитель ведомства прошел тестирование трижды для уверенности в результате. Симптомов заболевания не было,однако из-за положительного теста, полученного ранее, он короткое время находился на самоизоляции.

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Топ комментарии

  • vadym sestritsyn
    Да и хер с ним!!
  • Yuriy Smith
    Я и писал, Сань, под высером от Стебанова - половина тестов - делают здоровым быкам из мусорских, судей, прокурворишек и депутатов. Кстати вроде ошибся - 80% тестов где-то им.
    А посполитых - когда уже хрипят = тест сделали, приходите через 7-10 дней(холопа уже зароют, отпоют и "3 дня" отпразднуют то)
  • Yuriy Smith
    Ого, судя по роже, если это он, то любые спецоперации МО = слиты в унитаз ФСБ.
    та это же совок!!! кто его назначил то??
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