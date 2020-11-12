Министр обороны Таран получил отрицательный тест на COVID-19, - Минобороны
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Министр обороны Андрей Таран получил отрицательный тест на коронавирус.
Эту информацию Укринформу подтвердили в Министерстве обороны, передает Цензор.НЕТ.
Соответственно, министр приступил к исполнению своих обязанностей, говорят в ведомстве.
Кроме того, сообщается, что руководитель ведомства прошел тестирование трижды для уверенности в результате. Симптомов заболевания не было,однако из-за положительного теста, полученного ранее, он короткое время находился на самоизоляции.