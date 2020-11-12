Чтобы выбрать способ лечения COVID-19, надо сделать шесть анализов крови, - заведующая инфекционным отделением Гук

Чтобы выбрать способ лечения, людям с симптомами COVID-19 нужно делать шесть анализов крови.

Об этом сказала в интервью Укринформу врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук, передает Цензор.НЕТ.

"Чтобы определиться, как лечить пациента с ковидом, важны три обстоятельства. Первое - высота температуры и ее управляемость (особенно после 5-7 дня заболевания). Второе - сатурация, она должна быть не ниже 94%. Третье - 6 анализов крови (общий, СРБ (ц-реактивный) белок количественно, D-димер, прокальцитонин и ферритин, ЛДГ). С учетом этих трех компонентов определяется объем лечения", - рассказала Гук.

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По ее словам, на 5-7 день от начала первых симптомов (ломота, температура) не следует сбивать температуру до 38,5, если нет сопутствующих осложняющих факторов (судорожный синдром и т.д.).