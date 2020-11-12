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Загрузка коек в больницах не превышает 50% в шести областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

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Загрузка коек в больницах не превышает 50% в шести областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на 12 ноября загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в шести областях Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь превышает 50% в Киеве, Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Николаевской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Койки заполнены менее чем на 50% лишь в Днепропетровской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Тернопольской и Херсонской областях.

Загруженность коек по Украине составляет 54,7%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

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Загрузка коек в больницах не превышает 50% в шести областях Украины, - Минздрав 01

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Але в лікарню складно потрапити.
    Хтось бреше ?
  • vadym sestritsyn
    во врут В Киеве даже в платные клиники очередь на неделю!!
  • Стопор
    Не,Ксюша.Не брешет.Недоговаривает.Молчит про загрузку врачей. Было в больнице 60 коек и четыре анестезиолога..Потом коек добавили и стало их 240...так как ложат только средних и тяжёлых то половина на кислороде.вот и выходит врач один на смене а больных 120...он их и обойти не успевает...Поэтому стараются любыми способами не брать помочь некому,не успевают..а отвечать брать грех на душу не хотят.Вот как то так...🤢
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