Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в пяти областях, - Ляшко

Эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в пяти областях: Волынской, Донецкой, Житомирской, Сумской и Черкасской, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"По данным эпидемиологического надзора в Украине не выявлено циркуляции вирусов гриппа. За прошедшую неделю ОРВИ заболело около 170 тыс. человек, 30% из них – дети. В большинстве регионов эпидпроцесс по гриппу и ОРВИ пребывает на неэпидемических уровнях. В Волынской, Донецкой, Житомирской, Сумской и Черкасской областях зарегистрирован низкий уровень превышения эпидпорога", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Ляшко, с начала эпидсезона против гриппа вакцинированы 50,143 тыс. человек, в том числе 20 тыс. за последнюю неделю.

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"С понедельника Минздрав направил в регионы первые поставки вакцины против гриппа, закупленной за средства госбюджета, в количестве 40 тыс. доз. Сегодня последняя область получит свою вакцину. Вакцина будет использоваться для иммунопрофилактики медработников, предоставляющих помощь при COVID-19, а также работников "экстренки", - добавил замминистра.