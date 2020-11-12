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Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в пяти областях, - Ляшко

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Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в пяти областях, - Ляшко
Эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в пяти областях: Волынской, Донецкой, Житомирской, Сумской и Черкасской, сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"По данным эпидемиологического надзора в Украине не выявлено циркуляции вирусов гриппа. За прошедшую неделю ОРВИ заболело около 170 тыс. человек, 30% из них – дети. В большинстве регионов эпидпроцесс по гриппу и ОРВИ пребывает на неэпидемических уровнях. В Волынской, Донецкой, Житомирской, Сумской и Черкасской областях зарегистрирован низкий уровень превышения эпидпорога", - сказал он, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам Ляшко, с начала эпидсезона против гриппа вакцинированы 50,143 тыс. человек, в том числе 20 тыс. за последнюю неделю.

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"С понедельника Минздрав направил в регионы первые поставки вакцины против гриппа, закупленной за средства госбюджета, в количестве 40 тыс. доз. Сегодня последняя область получит свою вакцину. Вакцина будет использоваться для иммунопрофилактики медработников, предоставляющих помощь при COVID-19, а также работников "экстренки", - добавил замминистра.

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Топ комментарии

  • Омерзительный
    Ну как обычно. "Моим знакомым сказали, бла-бла-бла". Брехня априори. Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в пяти областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3691
  • Серый Вовк
    Нет ,корона гибнет от коньяка ,мной этот факт проверен на себе опытным путём ,температурил полдня,потом стакан коньяка и ведро горячего чая с малиной и мёдом и так на протяжении пяти дней ,остаётся только заложенность носа примерно на месяц ,пользуйтесь ВСЕ..
  • Омерзительный
    Уже болел и знаю. Есть еще аргументы? Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в пяти областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5675
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