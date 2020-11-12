Минздрав оценивает риск распространения коронавирусной инфекции среди норок в Украине, - Ляшко
Об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Посольство Дании проинформировало Украину о выявленных случаях инфицирования норок. Минздрав обратился в НАН, НАМНУ, Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов, чтобы они провели оценку риска распространения на территории Украины передачи коронавирусной инфекции от норок человеку и от человека норкам. 13 ноября мы ожидаем официальную позицию Европейского центра по контролю по инфекционным заболеваниями по рискам и противоэпидемическим мерам", - сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что власти Дании решили уничтожить всех норок на фермах после того, как у этих животных нашли мутацию коронавируса SARS-CoV-2, которая может распространяться среди людей.
Всемирная организация здравоохранения считает поспешным решение Дании об уничтожении 17 миллионов норок.
Ассоциация звероводов Украины заявила об отсутствии случаев заболевания норок вирусом SARS-CoV-2 на украинских фермах.