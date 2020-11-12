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В Украине должна быть чисто президентская форма правления, - Вениславский

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В Украине должна быть чисто президентская форма правления, - Вениславский
Ментально и исторически украинцы нуждаются в лидере, а значит, должна быть сильная власть, сильный президент.

Об этом в интервью "Радіо Свобода" заявил представитель президента в КС, нардеп "Слуги народа" Федор Вениславский, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент все-таки должен быть главой исполнительной власти, потому что сейчас у нас получается определенный дуализм, потому что есть премьер, который имеет достаточно широкие полномочия, но есть и президент, который также имеет эти полномочия в сфере исполнительной власти, в сфере нацбезопасности, обороны и внешних отношений. И поэтому вот этот дуализм не всегда обеспечивает эффективное функционирование государства", - отметил Вениславский.

По мнению преставителя президента в КС, ментально и исторически украинцы нуждаются в лидере, а значит, должна быть сильная власть, сильный президент.

"Я думаю, что буду это рекомендовать, а как будет воспринято или не воспринято, будем смотреть", - добавил Вениславский.

При этом он пояснил, что является противником чисто парламентской формы правления из-за того, что в Украине "нет классических, идеологических партий", а без них "парламентаризм невозможен".

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Топ комментарии

  • Андрій Васильович
    щото этого петушка совсем понесло. зализал анус зенелоху до блеска
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Украина вам вениславским-зеленским ничего не должна.
  • Olia Prokofieva
    В Америке двухпалатная система + Президент И все это, что бы не было именно узурпации власти со стороны президента А нашим деятелям, тем которые из грязи в князи, лавры путина покоя не дают
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