Рейтинг партий: "СН" - 22,7%, ОПЗЖ - 17,1%, "ЕС" - 15,4%, "Батькивщина" - 8%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Четыре политические партии преодолели бы проходной пятипроцентный барьер, если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 2-3 ноября 2020 года, передает Цензор.НЕТ.

"Результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в начале ноября показали, что в парламентском рейтинге лидирует партия "Слуга народа", которую готовую поддержать 22,7% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За партию "Оппозиционная платформа - За життя" готовы отдать голоса 17,1%, партию "Европейская солидарность" - 15,4%, "Батькивщина" - 8,0%, "За майбутне" - 4,5%, партию "Сила и честь " - 4,3%, Радикальную партию Ляшка - 4,3%, УДАР Виталия Кличка - 3,7%, "Голос"- 3,6%, партию "Свобода" - 3,5%, партию Шария - 3 4%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 3,1%. Рейтинг других политических сил - менее 3%", - отмечают авторы исследования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Опрос КМИС, в котором ОПЗЖ назвали самой рейтинговой партией, могли заказать близкие к Медведчуку люди, - СМИ

"Партия "Слуга народа" сохраняет сильные позиции в южных регионах. "Оппозиционная платформа - За життя" имеет преимущество в юго-восточных, "Батькивщина" - центрально-западных, "Европейская солидарность" в западных и в Киеве, "За майбутне" - в западных. За партии "Оппозиционная платформа - За життя", "Европейская солидарность", "Голос" и партию Шария чаще голосуют жители городов. В то же время, партии "Батькивщина", "За майбутне", Радикальная партия Ляшко имеют высокую поддержку среди жителей сельских территорий. В партии "Слуга народа" электорат относительно равномерно распределен по типу поселения", - добавили социологи.





Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения: 2-3 ноября 2020 г.