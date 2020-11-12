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Мэр Кропивницкого Райкович заболел коронавирусом

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Мэр Кропивницкого Райкович заболел коронавирусом
Мэр Кропивницкого Андрей Райкович сообщил, что болеет коронавирусом и находится в инфекционной больнице.

Об этом Райкович сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Должен сообщить, что пишу из 4-го бокса инфекционки на Валах. На себе испытал, что такое коронавирус и воспаление легких. Поэтому вновь и вновь призываю всех вас - берегитесь! Помните о дистанции, средствах защиты и чистых руках!"- написал он.

Также Райкович призвал жителей без лишней надобности не выходить из дома и поблагодарил медиков за работу.

"А я выполняю все назначения врача и надеюсь, что пробуду здесь недолго! Крепкого всем здоровья!" - добавил Райкович.

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Топ комментарии

  • Татьяна Бобошко
    может до когото дойдет!
    что ковид 19 это серьезно! а не улыбающийся мер..сдал тест плюс все хорошо..работаю..сдал отрицат..я рада что у тебя все хорошо! но это расскажи больным под ивл или родственникам умерших!
    а моськи слушат и чавкают и бегают по ресторанам до по концертам..а потом кому как повезет..это рулетка.......
  • Андрій Васильович
    сомневаюсь что у него 5 лет назад 5 лям было. один завод стоит явно намного больше
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