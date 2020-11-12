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В Ровно пока не будут вводить карантин выходного дня, - мэр Хомко

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В Ровно пока не будут вводить карантин выходного дня, - мэр Хомко
Кабинет Министров согласовал введение карантина выходного дня уже с 14 ноября. В Ровно решение об усилении карантина примут только 16 ноября.

Об этом заявил городской глава Владимир Хомко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, сейчас ждут селекторное совещание в ОГА под председательством первого заместителя главы Сергея Подолина.

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"После того проведем в понедельник свою комиссию и тогда уже примем решение относительно этого", - отметил он.

Таким образом, в ближайшую субботу-воскресенье, 14-15 ноября, карантин выходного дня в Ровно не будут вводить.

Отметим, по решению правительства, в ближайшие выходные и в течение минимум трех недель будет ограничена деятельность кафе и ресторанов (работа на вынос) и других развлекательных заведений. Работать будут, в основном, продуктовые и бытовые магазины, АЗС и аптеки.

Топ комментарии

  • юра Лонг
    Здравый смысл побеждает. В том что, ничто не надо делать для нас без нас.
  • Eugen Mk
    Хахаха сказал вирус рабочего дня.

    Так надо было с весны готовить больницы и тогда бы они были готовы, а не надеяться, что какоето там непосещение кинца остановит двукратное увеличение больных в день за каждый месяц.
  • Apofis GC 05e1060c
    мери і далі шлють клоуна на йух
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