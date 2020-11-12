Суд отказался вернуть в тюрьму осужденного за госизмену на 12 лет экс-депутата крымского парламента Ганыша

Житомирский апелляционный суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры о возвращении в тюрьму осужденного экс-депутата Верховной рады Крыма Василия Ганыша. Ранее он был освобожден по состоянию здоровья.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе суда, передает Цензор.НЕТ.

Суд 11 ноября рассмотрел апелляцию прокуратуры, которая требовала вернуть Ганыша под стражу.

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"Вчера была оглашена резолютивная часть. Суд постановил вернуть апелляционною жалобу прокурору", - сообщили в суде, отметив, что полный текст решения будет 16 ноября.

Экс-депутат был освобожден из мест заключения 1 октября текущего года по состоянию здоровья. Прокуратура назвала незаконным это решение и подала апелляцию. В то же время апелляция была с опозданием, что, возможно, и стало причиной отказа.

Ганыш был приговорен киевским судом к 12 годам тюрьмы за госизмену.

Напомним, ранее сообщалось, что суд освободил Ганыша от тюремного заключения по состоянию здоровья.

Он является единственным крымским депутатом, который был задержан на материковой Украине и получил тюремный срок за госизмену. Приговор вступил в силу в конце января 2020 года, но защита просила отклонить его в связи с тяжелым состоянием здоровья - Ганышу планировали сделать операцию на сердце.

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Его признали виновным в подрывной деятельности против Украины, когда он голосовал за российскую "конституцию Крыма", а также участвовал в так называемых выборах по российскому законодательству.