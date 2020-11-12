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Степанов о тестировании на коронавирус: Через три недели мы выйдем на отсутствие очередей

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Степанов о тестировании на коронавирус: Через три недели мы выйдем на отсутствие очередей
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, когда людям не придется больше стоять в очередях, чтобы сдать тест на коронавирус и потом долго ждать результата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Наша стратегия тестирования, кроме ПЦР-тестирования, это еще быстрые тесты на антиген, которые мы сейчас закупаем, и буквально в ближайшие недели будем массово вводить. У нас также есть ИФА-тест на антиген, что существенно уменьшит нагрузку на лаборатории", - заявил министр.

"Я думаю, что за три недели мы выйдем на отсутствие очередей", - добавил Степанов.

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  • Костянтин Залізняк
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  • Виктор Стеценко 216e0192
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  • Frol Fedoroff
    И сами тестов зачастую противоречивые. Далеко не у каждого украинца найдется лишняя 1000 грн. на контрольное тестирование
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