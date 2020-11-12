С начала года из-за пожаров в собственных домах и квартирах погибли 1 247 человек, - ГСЧС

В осенне-зимний период спасатели ГСЧС фиксируют резкое увеличение количества погибших во время пожаров в жилом секторе. Только за вчерашний день, 11 ноября, погибли 9 граждан Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, по данным спасателей, в течение суток 11 ноября огонь унес жизни 9 граждан Украины. Всего с начала года в результате пожаров в быту погибли уже 1 тыс. 247 человек, а пострадали - 1 тыс. 106.

В ГСЧС напоминают, что основными причинами возникновения пожаров в помещениях является нарушение гражданами правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателей и печей, а также курение в помещении, детские шалости с огнем, перегрузки или неисправности электросети.

"Поэтому, учитывая количество погибших и пострадавших наших соотечественников, ГСЧС в очередной раз обращается к гражданам с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Почти каждый пожар можно предотвратить! Для этого следует обязательно обсудить в семье не только меры по предотвращению пожара, но и порядок действий в случае его возникновения: способ вызова пожарно-спасательной службы "101", эвакуацию детей, тушение пожара в начальной стадии, безопасные маршруты выхода из помещения", - сказано в сообщении.

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Также спасатели призывают граждан заботится о надлежащем противопожарном состоянии собственных домов. В частности:

- не оставлять малолетних детей без присмотра, и не позволять им играть со спичками;

- следить за состоянием и исправностью электросети;

- не курить в постели;

- в случае выхода из помещений не оставлять включенными телевизоры, утюги, обогреватели и т.д.;

- стараться избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности.

- позаботиться о защите помещения при пользовании печным или газовым отоплением.