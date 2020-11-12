В субботу и воскресенье максимум можно будет гулять по улице, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов надеется, что благодаря "карантину выходного дня" по субботам и воскресеньям украинцы будут лишь сидеть дома или гулять на свежем воздухе.

Об этом Степанов сообщил на утреннем брифинге 12 ноября, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что карантин выходного дня будет действовать с ноля часов субботы до нуля часов понедельника.

"Будет работать транспорт, будут работать все магазины, которые торгуют исключительно продуктами питания, кормами, медицинскими изделиями, будут работать аптеки, будут работать обменные пункты, инкассация, все, что касается финансовых услуг, будут работать автозаправочные станции - за исключением зон питания. Все остальное: спортивные залы, фитнес-центры, рестораны, учреждения культуры, кинотеатры, театры, магазины, которые не торгуют (продуктами), торгово-развлекательные центры, магазины, торгующие одеждой, какими-то другими товарами, строительными материалами, все остальные - они на эти два дня будут закрыты", - отметил Степанов.

По его словам, это делают, чтобы разорвать цепь передачи коронавируса.

"Когда мы закрываем все это, человек в субботу и воскресенье может максимум - это выйти погулять по улице, подышать воздухом. Все остальное просто закрыто, он либо будет дома, либо будет гулять по улице. Потому что нет ресторана, куда можно будет пойти, потому что закрыты другие учреждения, куда можно пойти. И таким образом, мы уверены, что будет уменьшено количество контактов - и как следствие, будет останавливаться распространение болезни", - добавил министр.

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